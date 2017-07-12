Вегетарианство: во вред или на пользу

Разобраться в плюсах и минусах вегетарианства корреспондентам радио Sputnik помогла главный врач российской клиники здорового питания "Фактор веса", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько.

По ее словам, элемент здравого смысла в вегетарианстве присутствует главным образом потому, что в этой системе делается сильный уклон в сторону высокого потребления овощей и фруктов. Правда, есть и много перекосов.

"Есть разные направления вегетарианства и самое суровое — это веганство, когда используются только продукты растительного происхождения, а они, как известно, не обладают полноценным белком. В них нет определенных аминокислот, которые не умеет синтезировать наш организм, но они необходимы для построения новых тканей, клеток. И, соответственно, идет нарушение синтеза мышечной ткани", — сказала врач-диетолог.

Эксперт подчеркнула, что вегетарианство опасно в детском возрасте. Именно поэтому опыты такого образа питания на детях до 14 лет запрещены.

"Дело в том, что в этот момент идет рост и развитие организма, соответственно, нарушение сбалансированности питания приводит к тому, что ребенок отстанет от своих сверстников либо по росту, либо по мышечной массе, либо по умственному развитию", — заключила она.

О пользе и рисках вегетарианства рассказывает врач-диетолог Марина Копытько.