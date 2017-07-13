Как пломбир в Литве стал элементом "советской пропаганды"

С распадом СССР, Россия стала правопреемницей Советского Союза, в том числе и истории сверхдержавы, занимавшей 1/6 часть суши. Наравне с тем, как в начале двухтысячных годов нового столетия Россия начала укрепляться, как государство, начала отстаивать свои национальные интересы на международной арене, в ряде постсоветских государств стала усиливаться антироссийская истерия, в том числе связанная с пересмотром истории некогда единой страны — Советского Союза.

И, если в ряде случаев, огульная критика была подкреплена хоть какими-то аргументами, то иногда доходило и до абсурда. Не стал исключением и недавний случай в одной из литовских деревень, где один из общественных деятелей, которого сложно заподозрить в симпатиях к России, усмотрел в обыкновенном мороженом угрозу национальной безопасности республики и элемент советской пропаганды.

© Sputnik/ Дарья Чернега Парк советского периода обнаружен в молдавской глубинке

Так, общественник из Вильнюса Гиедрюс Друктяйнис на прилавке одного из деревенских магазинов узрел "Советский пломбир". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он поехал 6 июля в Девянишкес спеть литовский гимн в день коронации Миндаугаса и увидел на прилавке местного магазина "опасное" мороженое. Друктяйнис узрел в ассортименте литовского магазина элемент "советской пропаганды" и даже угрозу национальной безопасности страны.

Абсурдный и комичный инцидент в эфире радио Sputnik прокомментировал публицист и общественный деятель Яков Плинер.

"Ни что не стоит так дорого, как глупость человеческая. Этот случай как раз и является проявлением такой глупости. Литовцам надо понять, что нельзя идти вперед с головой, повернутой назад. При Советах было много плохого, но много и хорошего. Недаром у значимой части населения постсоветских республик присутствует ностальгия по советскому прошлому, хотя люди признают и те минусы, которые имело место в те времена", — отметил эксперт.