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Владимир Брутер
© Sputnik/ Александр Натрускин

Политолог: Молдове до вступления в ЕС, как до победы коммунизма

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Сможет ли республика подать заявку на членство в ЕС, либо в "старушке Европе" Молдову никто не ждет? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал российский политолог Владимир Брутер.

Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан прокомментировал заявление спикера парламента Молдовы Андриана Канду, который рассчитывает, что республика сможет подать заявку на вступление в ЕС в 2018 году, если власти продолжат в таком же ритме внедрять реформы.

"Думаю, что в нынешней ситуации важно ставить акценты на какие-то определенные направления прежде, чем делать следующий шаг (подавать заявку на вступление в ЕС — ред.). Правительство должно использовать оставшееся до следующих выборов время, чтобы сконцентрироваться на этих вопросах. Потом посмотрим, что будет дальше", — сказал Хан.

Ранее экс-руководитель Демпартии Молдовы Мариан Лупу сообщал, что заявка на вступление страны в Евросоюз может быть подана во второй половине 2019 года.

Мы же решили выяснить, зачем Молдову водят за нос: сможет ли республика подать заявку на членство в ЕС, либо в "старушке Европе" Молдову никто не ждет?

Ответ в эфире студии Sputnik Молдова дал российский политолог, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"У правящей коалиции в Молдове должна быть какая-то идеология. Вот они и демонстрируют, что их идеология — это евроинтеграция. Молдавским политикам неоднократно давали понять в Брюсселе, что в составе ЕС республику никто не ждет. Но власти страны упорно продолжают "идти в ЕС". Ваш народ может в это верить, может и нет. Я думаю, что особо верить в победу дела евроинтеграции в Молдове нет никакого резона. Молдаванам сейчас надо думать о том, как сделать свою страну наиболее приемлемой для жизни, а не о том, возьмут ли их в ЕС или нет", — заявил Брутер. 

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Теги:
мифы, вступление в ЕС, внешняя политика, реформы, евроинтеграция, делегация Евросоюза в Молдове, Еврокомиссия, Евросоюз, Йоханнес Хан, Владимир Брутер, Мариан Лупу, Андриан Канду, Евросоюз, ЕС, Молдова, Брюссель, Кишинев





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