Пьет и бьет: почему в Молдове мужья все чаще убивают своих жен

Молдова занимает одно из лидирующих мест в Европе по числу женщин, убитых на почве бытового насилия. Такие данные привел Итальянский институт исследований. На первом месте по страшному показателю — Латвия, рядом с нашей республикой в этом печальном рейтинге расположилась Литва.

В Молдове на каждые сто тысяч человек приходится по две погибших от чьих-то рук женщины. В прошлом году в Молдове произошло 168 убийств. В 48-ми случаях жертвами стали представительницы слабого пола. Причем, согласно данным правоохранительных органов, большинство убийц были сожителями или мужьями жертв, а преступления происходили преимущественно в сельской местности.

Так, за первые пять месяцев этого года в Молдове произошло 61 убийство. В 17 случаях жертвами стали женщины.

Мы решили выяснить: чем объясняется фактор бытового насилия по отношению к женщинам в Молдове, какую роль в этом играет алкоголизм и деградация населения в регионах страны?

Стоит ли сохранять брак, если место любви заняли побои?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дала доктор психологии Елена Ковалева.