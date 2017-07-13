В бой идут одни старики: в Молдове через 15 лет некому будет работать

Не евроинтеграция и не реформы стали словами, определяющими 25-летний путь развития независимой Молдовы. Бедность, гнетущее чувство нехватки денег — вот те главные словосочетания, которые как никогда точно характеризуют нынешнее положение дел среди большинства молдавских граждан.

И это не пустые слова. По данным социологов, ежегодно Молдову покидает порядка 30 тысяч человек, а это — почти один процент от трудоспособного населения республики.

Более того, по уровню безденежья среди граждан Молдова находится на 15 месте из 122-х в рейтинге стран с самой низкой покупательской способностью. К такому выводу пришли американские исследователи из агентства GoBankingRates, сравнив уровень жизни и покупательскую способность граждан нашей страны с уровнем Нью-Йорка.

Хуже дела с деньгами обстоят у жителей стран Африки, таких, как Бурунди, Сьерра-Леоне, Либерия и Конго.

Мы решили выяснить: почему на смену цветущей Молдавии и обеспеченному населению пришла гнетущая нищета, и как фактор бедности влияет на активный отток трудоспособного населения из нашей республики?

Какие меры следует предпринять, чтобы население начало возвращаться в страну, а те, кто еще не уехали, поверили в завтрашний день?

Ответы на эти и другие вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.