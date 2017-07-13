В бой идут одни старики: в Молдове через 15 лет некому будет работать

Не евроинтеграция и не реформы стали словами, определяющими 25-летний путь развития независимой Молдовы. Бедность, гнетущее чувство нехватки денег — вот те главные словосочетания, которые как никогда точно характеризуют нынешнее положение дел среди большинства молдавских граждан.
И это не пустые слова. По данным социологов, ежегодно Молдову покидает порядка 30 тысяч человек, а это — почти один процент от трудоспособного населения республики.
Более того, по уровню безденежья среди граждан Молдова находится на 15 месте из 122-х в рейтинге стран с самой низкой покупательской способностью. К такому выводу пришли американские исследователи из агентства GoBankingRates, сравнив уровень жизни и покупательскую способность граждан нашей страны с уровнем Нью-Йорка.
Хуже дела с деньгами обстоят у жителей стран Африки, таких, как Бурунди, Сьерра-Леоне, Либерия и Конго.
Мы решили выяснить: почему на смену цветущей Молдавии и обеспеченному населению пришла гнетущая нищета, и как фактор бедности влияет на активный отток трудоспособного населения из нашей республики?
Какие меры следует предпринять, чтобы население начало возвращаться в страну, а те, кто еще не уехали, поверили в завтрашний день?
Ответы на эти и другие вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.