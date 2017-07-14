Каждый "лежачий полицейский" обошелся налогоплательщикам в 60 тысяч леев

По словам собеседника, местные власти отказались предоставить информацию об условиях тендера, а также техническом задании, которое было поставлено перед фирмой, установившей искусственные неровности.

"Не было никаких документов мне предоставлено. Только известно, что стоило все это дело 8,5 миллионов леев на 150 участках. В среднем по 59 тысяч леев за 1 пешеходный переход", — сообщил он.

Экономист уверен, за эти деньги можно было установить светофоры вместо искусственных неровностей.

"Я думаю, что от этого был бы больший эффект, чем от "лежачих полицейских", которые все объезжают", — резюмировал специалист.

Дорогой "полицейский": во сколько обошлись искусственные неровности рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономист Сергей Унгуряну.