Эксклюзивное интервью с вором-домушником: от меня ничего не спрячешь

Каждый из нас, уезжая в отпуск, безусловно, задумывается о том, как уберечь от воров все то немногое, но от этого еще более ценное, что у нас есть. Мы судорожно ищем места и местечки, где, по нашему мнению, можно надежно спрятать нажитое непосильным трудом.

Неровности под паркетом, щели в плинтусах и наличниках — эти места используются для сокрытия отложенных на "черный день" денег. Кто смог разжиться ювелирными украшениями, предпочитают прятать их между простынями, на антресолях и даже в бачках унитаза. Все эти места кажутся нам надежными и оригинальными. Домушники думают иначе.

Это подтвердил в эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik Молдова вор-рецидивист, который на условиях анонимности согласился рассказать о тонкостях своей работы.

По словам Виорела, спрятать от него что-то ценное практически невозможно. Опытный вор может проникнуть в любую квартиру: бронированные двери и дорогие замки — не большая помеха. Он может с легкостью вскрыть и любое окно, признается собеседник. На все уходит минут 20.

Объект для кражи, по признанию вора-рецидивиста, выбирается путем наблюдения.

"Люди сами нарываются на кражу", — признается взломщик, для которого человеческие слабости стали верными помощниками в деле самообогащения.

Виорел по этому поводу говорит: люди не скрывают свое благосостояние, напротив, выпячивают напоказ атрибуты благополучия: начиная от автомобилей и заканчивая занавесками на окнах. Все это для обывателя может стать предметом для зависти, для вора — яркий сигнал о том, что в доме есть чем поживиться.

Кто становится жертвой воров, как можно определить, что хозяина давно нет дома и как выделить домушника из потока людей, входящих в подъезд, об этом в эксклюзивном интервью радиостудии Sputnik Молдова на условиях анонимности рассказал вор-рецидивист.