Будут ли в Кишиневе сносить "хрущевки", как в Москве

По мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, жилые дома, возведенные в 50-70 годы прошлого века, строились для быстрого обеспечения трудящихся отдельным жильем. Но, в то же время, эти строения создали неповторимую атмосферу уюта, что трудно повторить современным новостроям.

"Те здания и сооружения, которые были построены в этот период времени: в 50-60-70 годы, так называемые "хрущевки", они очень масштабы человеку. В тех жилых районах, где они находятся, там человек себя чувствует достаточно масштабно. То есть они комфортны для жилья", — сказал архитектор.

По словам Валерия Лупашку, в Кишиневе пока преждевременно рассматривать возможность замены старых пятиэтажек на новострои.

"Эти здания и сооружения требуют сегодня специфического подхода и комплексной реконструкции, решения вопросов инженерных сетей, их замена, благоустройство. А что касается их сноса, я бы повременил с такими скоропалительными решениями. Потому что вы знаете, все же было достаточно много положительных моментов, которые надо принимать во внимание и сегодня", — резюмировал эксперт.

О судьбе кишиневских пятиэтажек рассуждает бывший заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку.