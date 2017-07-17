Профессор-сомнолог рассказал о том, чем грозит недосыпание

Сон — процесс, жизненно необходимый каждому человеку. Одним для высыпания требуется больше времени, другим меньше. Есть "совы" — те, кто любят засыпать поздно и так же просыпаться, есть — "жаворонки", которые являются "ранними пташками".

Но сон — жизненно необходим. Канадские ученые приступили к тестированию, которое должно показать, как влияет недосыпание на мозг человека. Однако людям от науки уже известны факторы, к которым приводит хронический недосып.

О секретах сна, и о тонкостях его нехватки в эфире радио Sputnik рассказал профессор, доктор биологических наук, профессор, председатель правления "Национального сомнологического общества"Владимир Ковальзон.