20:56 17 Июля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Семейный психолог Оксана Мясникова
© Sputnik/ Виктор Толочко

На горшке, но злой: чем вызвана повышенная детская агрессия

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0

Семейный психолог Оксана Мясникова в эфире радио Sputnik Беларусь рассказала о природе и причинах детской агрессии в современном мире акселерации и высоких технологий

В последнее время в выпусках новостей мы все чаще сталкиваемся с информацией, где фигурируют несовершеннолетние дети и подростки. Причем увеличивается количество сообщений о происшествиях с их участием совершенно уголовного характера. Либо дети уходят из дома, не потому, что прочли книги Льва Кассиля, просто решили таким образом проявить себя, забрав родительские сбережения. Почему возрастает в современном обществе градус детской агрессии?

"Агрессия на самом деле чувство здоровое, присущее всем людям. Служит оно для отстаивания своих границ, чтобы защитить себя. Она должна быть в норме, она есть у животных, она есть и у человека. Задача родителей, задача социума, задача школы не в том, чтобы задавить агрессию у подростка, а научить с ней грамотно обходиться. Понимать, что можно стукнуть, а можно пойти договариваться", — считает Мясникова.

Если же ребенок не сдержался и нападает, здесь нужно рассматривать каждый случай отдельно. Для нападения нужно немало агрессии. Она должна копиться. И для нападения агрессии должно быть столько, что она переходит в ярость. Значит, у ребенка не было других способов обращения с агрессией. Его не научили, что можно выпустить это чувство каким-то иным способом: физическими упражнениями, просто попинать бревно в лесу и так далее.

Сегодня приходится говорить о том, что подростковый кризис — это явление целиком и полностью социальное. Еще в начале ХХ века никаких подростковых кризисов не было и в помине. Потому что, когда человек становился биологически зрелым, он создавал семью — его женили. Если это была девушка, ее выдавали замуж. И они за эту семью отвечали, пахали, сеяли, строили, и не возникало вопросов к взрослым разрешить делать что-либо.

"Моя бабушка в 13 лет работала горничной и няней в доме какого-то военного. Это были послевоенные годы. Еще тогда был такой подход: пожалуйста, ты повзрослел, веди жизнь взрослого человека. Сейчас же получается так, что стремление ребенка к взрослости мы искусственно сдерживаем", — рассуждает психолог.

В современном мире уже недостаточно элементарных навыков прошлого для самостоятельной жизни. Для того чтобы проявить себя, нужно учиться и реализовываться, пускай и путем ошибок. Но подросток, биологически ощущающий себя взрослым человеком, не может на уровне социума включиться во взрослую жизнь — существуют ограничения на труд, на участие в общественной жизни и процессах. Отсюда и могут возникать конфликтные ситуации и вспышки агрессии, порой приводящие к тяжким последствиям.

О других мотивах детской агрессии в эфире радио Sputnik Беларусь рассказала детский психолог Оксана Мясникова. 

По теме

Как в Молдове будут штрафовать водителей за агрессивную езду на дорогах
Теги:
поведение, агрессия, психолог, дети, Оксана Мясникова, Минск, Беларусь





Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Наручники
    Дефицит правосудия

    Латвийские правоохранители ищут способ вызвать на допрос британского солдата, избившего рижанина, но при этом сэкономить государственные деньги.

  • Наручники на клавиатуре, архивное фото
    Сдать своих

    Латвийские правоохранители ищут способ вызвать на допрос британского солдата, избившего рижанина, но при этом сэкономить государственные деньги.

  • Изабелла Михайлова, восемь лет
    Норвежский след

    Организация «Родители Эстонии» усмотрела в действиях соцработников, забравших дочь у родителей-инвалидов, норвежский след.

  • Главы МИД стран ОДКБ в Минске
    Не реагирование, а созидание

    Основной задачей ОДКБ должно стать не реагирование на внешние угрозы, а создание благоприятных внешних условий для развития стран-участниц.

  • Многотысячная акция протеста против нелегальных мигрантов “Марш грузин
    «Марш грузин». Дубль два.

    После Тбилиси организаторы «Марша грузин», направленного против незаконных действий иностранцев, намерены повторить его в Батуми.

  • Мимоза
    Не та мимоза

    Мимоза, попавшая в перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в России, не имеет отношения к Абхазии.

  • Продуктовый магазин в Цхинвале
    Контрольная закупка

    В столице Южной Осетии начались контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению законодательства в сфере соблюдения санитарных норм и правил.

  • Наручники
    Дефицит правосудия

    Латвийские правоохранители ищут способ вызвать на допрос британского солдата, избившего рижанина, но при этом сэкономить государственные деньги.

  • Наручники на клавиатуре, архивное фото
    Сдать своих

    Латвийские правоохранители ищут способ вызвать на допрос британского солдата, избившего рижанина, но при этом сэкономить государственные деньги.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Девушка во время отдыха на пляже Циндао в Китае
Война и мир: самые яркие фото недели 8-14 июля
RU В Москву на заработки: как правильно оформить патент
В Москву на заработки: как правильно оформить патент
Ветроэнергетика в ЕС
Энергия ветра в Евросоюзе

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться