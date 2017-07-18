В Молдове стало на 80% меньше студентов, чем при СССР

По его словам, в нынешнем году университетам Молдовы придется конкурировать за 5-6 тысяч студентов, а реальная цифра ежегодно уезжающих на учебу за рубеж молодых людей достигает 7 тысяч человек.

"Общее количество выпускников лицеев в этом году составило только около 18 тысяч, из которых, как мы знаем, 40 процентов не сдали бакалавр. Кроме этого мы знаем, что из этих 11 тысяч приблизительно 5-6 тысяч абитуриентов отправятся в Румынию, потому что Румыния привлекает наших выпускников и бюджетными местами, и хорошими общежитиями. Также много студентов уедут учиться в Россию, даже на Украину, в Болгарию и другие страны", — сказал Степанюк.

Собеседник подчеркнул, что в этих условиях "для университетов Молдовы создаются очень неблагоприятные условия".

"Только около 5-6 тысяч студентов мы сможем привлечь в университеты Молдовы. По сравнению с советским временем это составляет приблизительно 18-20 процентов. В советское время 40-50 тысяч человек заканчивали среднюю школу, из которых половина, то есть около 20-25 тысяч абитуриентов поступали в ВУЗы. Когда из 25 тысяч остается только 5-6 тысяч — это катастрофа", — резюмировал бывший вице-премьер.