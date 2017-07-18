Эпидемия Коксаки на турецком курорте: как обезопасить себя от вируса

Сообщение жительницы Молдовы Дарьи Петрухиной об эпидемии вируса Коксаки в турецком Кемере, насторожило тех, кто только планирует поездку на этот популярный курорт. Врач-инфекционист Галина Кирьякова в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала несколько советов, как обезопасить себя и детей от заражения

Ранее Sputnik писал о жительнице Молдовы, которая, отправившись с ребенком на отдых в один из отелей турецкого региона Кемер, вернулась обратно с малышом, заболевшим вирусом Коксаки. Дарья Петрухина, рассказала, что каждый день видела, как из отеля в больницу увозят детей с температурой, инфекцией, в том числе энтеровирусной.

"Это проблема не единственной гостиницы, а общая. Там сейчас эпидемия", — написала женщина в социальной сети Facebook, прикрепив в доказательство фотографию своего заболевшего ребенка.

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По словам заведующей реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галины Кирьяковой, в летнее время ни одна страна не застрахована от появления энтеровирусной инфекции.

Чтобы вернуться здоровым с отдыха необходимо соблюдать правила личной гигиены. Которые, кроме банального мытья рук, также предусматривают тщательную обработку фруктов и овощей кипяченой водой.

Врач предупредила, что турецкие отели предлагают клиентам широкое разнообразие фруктов, оформленных в целые композиции. Они, безусловно, притягивают детей, которые могут съесть помытый некачественной водой плод. Инфекционист рекомендует находить возможность и дополнительно мыть фрукты желательно кипяченой водой.

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Серьезную угрозу представляют бассейны, только если вода в них не обработана хлором. Галина Кирьякова говорит — даже спиртовые растворы могут быть неэффективны в борьбе с вирусами, но вот хлор надежно защитит от заболевания.

Еще один совет от инфекциониста — перед поездкой обязательно нужно собрать аптечку.

"Возьмите что-то из энтеросорбентов: тот же уголь. Обязательно возьмите с собой растворы: известный всем Регидрон, который восстанавливает солевые потери. Энтеровирусная инфекция антибиотиками не лечится. На случай, если заболит живот надо брать спазмалитики, Лоперамид, Имодиум", — сказала собеседница.

Как обезопасить себя от инфекции, объясняет врач-инфекционист Галина Кирьякова.