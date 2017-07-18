Почему молдавские женщины проходят при родах через ад

Качество родовспоможения в Молдове оставляет желать лучшего, что опасно в условиях демографического кризиса. Пройдя через муки родов самостоятельно, женщины отказываются в дальнейшем рожать детей, зная, что им вновь придется вернуться в ад

История молодой женщины из Фалешт, которая, по ее свидетельствам, потеряла ребенка из-за того, что ей не была оказана медицинская помощь при родах, некоторых шокировала, других заставила вспомнить о собственном неприятном опыте родов.

Напомним, ранее Sputnik писал о шокирующем случае, который стал основанием для внутреннего расследования Минздрава. Жительница Фалешт рассказала, что, находясь в больнице, она рожала в одиночку, и врачи ей не оказали медпомощь. Как заявила женщина, она несколько раз звала на помощь, но никто из медперсонала не откликнулся. По ее словам, ей пришлось рожать в палате на глазах у испуганных пациенток. Как сообщила женщина, на свет появился мертвый ребенок.

Руководитель обучающего Центра по репродуктивному здоровью, доцент кафедры акушерства и гинекологии Медицинского университета им. Тестемициану Родика Комендант признала, что, действительно, качество предоставляемых в родовспоможении услуг в Молдове очень низкое.

"Я должна согласиться, что качество обслуживания беременных оставляет желать лучшего в плане не столько технологий, а внимательного и уважительного отношения к пациентке. С роженицей необходимо как можно больше разговаривать, давать ей всю информацию, а не гонять ее по коридорам с анализами", — сказала врач в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По словам собеседницы, боль и стресс, невнимание врачей и чувство беспомощности, которые многие женщины вынуждены переживать во время родов, а тем более смерть малыша являются теми аргументами, из-за которых женщина отказывается рожать второго ребенка.

"Есть исследование, которое показывает, что та память, те воспоминания, которые у женщин сохраняются после родов, в значительной мере влияют на дальнейшее желание или нежелание женщин вообще иметь детей. И если мы говорим о том, что мы — страна с демографической проблемой, где рождаемость ниже, чем смертность, было бы очень здорово, если бы качество обслуживания рожениц значительно улучшилось", — резюмировала авторитетный врач акушер-гинеколог.