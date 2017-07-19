Если вам угрожают расправой коллекторы, требуя возместить долг

Куда смотрит государство, когда вместо судебных приставов в квартиры и дома тех, кто задолжал, приходят люди, застрявшие по манерам поведения в шальных 90-х? Ответ на этот вопрос дал юрист Раду Бушилэ

Сегодня в Молдове несложно найти на сайтах объявлений в интернете десятки предложений от коллекторских агентств, предлагающих услуги по взиманию задолженностей с получателей кредитов, людей, взявших под расписку и проценты энную сумму и не отдавших ее в срок.

Естественно, что на фоне конкуренции, такие частные предприниматели вынуждены изворачиваться и утверждать в тексте рекламных сообщений, что именно они вернут кредитору деньги, которые он давал взаймы неплательщику.

"Гарантия в 100 процентов", "срок возврата должником занятой суммы составит от двух недель до 3-6 месяцев", — такие цитаты несложно встретить в рекламных сообщениях таких частных коллекторов, значительная доля которых работает на полулегальных или вовсе незаконных основаниях.

В то же время, в частных беседах люди, которые заняли деньги, особенно в системе быстрого кредитования, жалуются, что после истечения срока по выплате займа, им начинают звонить такие частные посредники и в грубой форме требовать вернуть долг. Более того, с каждым звонком степень агрессивности коллекторов-нелегалов нарастает и доходит даже до угроз физической расправы над должником и членами его семьи.

Корреспондент студии Sputnik Молдова решил узнать, насколько легальна деятельность коллекторских агентств, и насколько их методы работы вписываются в рамки закона?

Какие комиссионные берут за успех частные "вышибалы", и почему среди методов их работы есть даже угрозы физической расправы над должниками?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал юрист Раду Бушилэ.