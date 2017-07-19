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Как распознать молдаван на европейских курортах

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Какие модные тренды сегодня популярны на европейских курортах: в каких "принтах" модно выходить на пляж, а в каких на вечерний променад, и как отличить безвкусицу в одежде от поистине качественного, экспрессивного предмета гардероба

Многие иностранцы, приезжающие в Молдову, отмечают, что наши граждане, несмотря на нехватку средств, всегда стараются выглядеть опрятно и нарядно. Выглаженные рубашки у мужчин, подобранные в тон предметы гардероба у женщин.

Не секрет: что выглядеть прилично многим нашим гражданам помогает в том числе и так называемый "гуманитарный рынок", в народе именуемый просто "секонд-хэндом", где любой желающий может подобрать себе вещь одного из европейских брендов, пусть и немного поношенную.

Однако, стоит выехать нашему гражданину за рубеж, его, по словам тех же иностранцев, легко узнать невооруженным глазом из общей толпы отдыхающих европейцев. Вьетнамки, одеваемые под брюки или вечерние платья, попытки "сочетать не сочетаемое" сразу выдают гражданина Молдовы.

Какие модные тренды сегодня популярны на европейских курортах: в каких "принтах" лучше выходить на пляж, а в каких на вечерний променад?

Откуда у жителей нашей республики такая страсть к вещам из "секонд-хэнда", и что лучше: новые китайские и турецкие вещи или ношенные из "гуманитарки"?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дала один из ведущих имиджмейкеров республики Людмила Ройбу.

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Теги:
безвкусица, гардероб, пляжный сезон, прогулка, личные вещи, мода, пляж, Людмила Ройбу, Коблево, Затока, Болгария, Италия, Турция, Испания, Греция, Молдова, Украина, Кишинев






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