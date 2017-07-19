Почему в Молдове столько пьют: комментарий нарколога

Правда ли, что население нашей республики – одно из самых пьющих в Европе, либо близость граждан страны к "зеленому змию" сильно преувеличена? Об этом и многом другом в эфире студии Sputnik рассказала врач-нарколог Лилия Федорова.

На протяжении последнего ряда лет социологические опросы неуклонно отдавали пальму первенства Молдове, как одной из самых пьющих стран Европы. Вровень с нами или, фигурально выражаясь, "стакан в стакан" в разные годы шли такие государства, как Украина, Беларусь, Финляндия, скандинавские государства.

Между тем, без данных статистики, несложно проследить, что население нашей страны, преимущественно мужское, действительно не прочь провести вечер "в компании Бахуса", порой превращая банальные посиделки с целью расслабиться в настоящую попойку.

Соревнуются на селе хозяева и в объемах произведенного вина. Пятьсот литров, тонна-две-три: здесь, как говорится, кто и на что горазд. И, если одни делают запасы, чтобы в меру насладиться виноградным нектаром и угостить своих родных и близких на праздники и в выходные, то другие — просто живут в погребах, устраивая там настоящие мужские клубы, упиваясь до нельзя.

Правда ли, что население Молдовы — одно из самых пьющих в Европе?

Что делать с мужьями-алкоголиками и женами-пьяницами, и можно ли их полностью вылечить?

Спивается ли молодежь Молдовы, или пару бутылок пива в день — пустяк, не вызывающий стабильной зависимости среди тинейджеров?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказала врач-нарколог Лилия Федорова.