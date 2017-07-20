Мнение: протесты не помешают принятию новой избирательной системы

Решение по внедрению смешанной избирательной системы уже принято главными игроками в парламенте, а протесты оппозиции ничего не изменят

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил политолог Виктор Жук, комментируя протесты, организованные внепарламентской оппозицией, с целью воспрепятствовать принятию в окончательном чтении Закона о смешанной избирательной системе.

"Я не думаю, что они смогут решающим образом повлиять на решения депутатского корпуса, потому что решение уже принято. Даже если сегодня в парламенте будут обсуждаться некоторые аспекты проекта, рекомендации Венецианской комиссии, мне кажется, что на данный момент решение практически принято", — сказал собеседник.

По словам политолога, Партия социалистов Республики Молдова "уверена в том, что необходимо принимать смешанную избирательную систему", а Демократическая партия "колеблется, потому что думает о последствиях отношений с Европейским союзом, Европейским советом и Советом Европы".

В то же время, по мнению Виктора Жука, ни оставшиеся сомнения, ни протесты оппозиции не повлияют на окончательное решение депутатов, поэтому то, что Молдова перейдет на смешанное избрание депутатов можно воспринимать уже как свершившийся факт.

Депутаты парламента могут принять во втором чтении законопроект о смешанной избирательной системе уже в четверг. Он предполагает избрание 50 депутатов по партийным спискам, а 51 прямым голосованием в одномандатных округах.