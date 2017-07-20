Эксперт рассказал о возможности снижения тарифа на электроэнергию

Ранее министр экономики Октавиан Калмык заявил, что тариф на электроэнергию в следующем году может быть снижен. В правительстве объясняют возможность тарифных послаблений стабильной стоимостью закупки электричества.
Эксперт в области энергетики Сергей Тофилат признал, что, действительно, у НАРЭ есть основания пересмотреть тариф в сторону снижения.
"Учитывая тот факт, что мы заключили договор с Молдавской ГРЭС на поставку электричества и там цена ниже на 10%, то тарифы должны быть снижены по крайней мере процентов на пять", — считает собеседник радиостудии Sputnik Молдова.
В то же время, по его мнению, существует другая проблема, которая может минимизировать эту возможность.
"У операторов есть накопленные финансовые отклонения за 2012-2015, и они должны быть возвращены за счет тарифов. Поэтому снижать тариф, пока существуют эти финансовые отклонения, не самая целесообразная политика", — сказал Тофилат.
Есть ли основания для пересмотра тарифов на электроэнергию, на тему рассуждает эксперт в области энергетики Сергей Тофилат.