Эксперт рассказал о возможности снижения тарифа на электроэнергию

По мнению эксперта в области энергетики Сергея Тофилата, снижение закупочной цены на электроэнергию, безусловно, является основанием для снижения тарифа для конечных потребителей. Однако существуют другие причины, которые могут воспрепятствовать тарифным послаблениям

Ранее министр экономики Октавиан Калмык заявил, что тариф на электроэнергию в следующем году может быть снижен. В правительстве объясняют возможность тарифных послаблений стабильной стоимостью закупки электричества.

Эксперт в области энергетики Сергей Тофилат признал, что, действительно, у НАРЭ есть основания пересмотреть тариф в сторону снижения.

"Учитывая тот факт, что мы заключили договор с Молдавской ГРЭС на поставку электричества и там цена ниже на 10%, то тарифы должны быть снижены по крайней мере процентов на пять", — считает собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

В то же время, по его мнению, существует другая проблема, которая может минимизировать эту возможность.

"У операторов есть накопленные финансовые отклонения за 2012-2015, и они должны быть возвращены за счет тарифов. Поэтому снижать тариф, пока существуют эти финансовые отклонения, не самая целесообразная политика", — сказал Тофилат.

Есть ли основания для пересмотра тарифов на электроэнергию, на тему рассуждает эксперт в области энергетики Сергей Тофилат.