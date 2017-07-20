В России может быть открыто до 115 молдавских избирательных участков

После принятия смешанной избирательной системы и особых положений, касающихся голосования диаспоры, на следующих парламентских выборах в России может быть открыто более 100 избирательных участков

В четверг, 20 июля, 74 депутата парламента проголосовали за введение смешанной избирательной системы в Молдове, при которой 50 депутатов выбираются по партийным спискам, и 51 — по одномандатным округам.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI В Молдове утвердили смешанную избирательную систему

Согласно утвержденному проекту, часть мандатов получат жители Левобережья, а также представители диаспор.

Комментируя в эфире радиостудии Sputnik Молдова это нововведение, политолог Борис Шаповалов отметил, что сейчас молдавская диаспора сможет выдвигать своих представителей, а количество участков в той или иной стране будет зависеть от численности граждан Молдовы там проживающих.

Таким образом, учитывая сотни тысяч наших соотечественников, проживающих в России, на следующих парламентских выборах, которые, скорее всего, состояться уже в ноябре 2018 года, там могут быть открыты более сотни избирательных участков.

"Если раньше в России на парламентских выборах открывались всего пять избирательных участков, то после принятия нового закона таких участков может быть уже 115", — сказал Шаповалов.

По словам собеседника, это может оказать влияние на расклад сил в парламенте и внешнюю политику республики.