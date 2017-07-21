Кто первый вступит на Марс: русские или американцы

"И на Марсе будут яблони цвести", - эта строчка из песни начала 60-х годов прошлого века и сегодня звучит крайне оптимистично и патетично. Дело в том, что даже с сегодняшними технологиями полет на Марс – проект весьма амбициозный

Российская Госкорпорация "Роскосмос" начнет подготовку к полету на Красную планету через два года. Отрабатывать технологии посадки и перелетов будут на Луне. Также задействуют автоматические станции, которые отправят на Марс.

Там также не исключили объединения в данном проекте с NASA. В Роскосмосе полагают, что это поможет в решении финансовых и технических проблем.

Какой именно этап начнется в ближайшем будущем пока не известно. Сам полет состоится не раньше 2025-2030-го года, уверены в Роскосмосе.

Сможет ли человек физически долететь до Марса, не погибнув в состоянии невесомости в течение двух лет? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал координатор российской Ассоциации футурологов Константин Фрумкин.