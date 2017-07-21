Астролог о том, будут ли в Молдове досрочные парламентские выборы

Смешанная избирательная система принята парламентом Молдовы, однако граждан волнует и другой вопрос: будет ли распущен парламент, либо депутатов по новому алгоритму будут выбирать в рамках очередного электорального тура осенью 2018 года.

Как говорится, предупрежден — значит вооружен. Именно этим правилом руководствуется целый ряд граждан Молдовы, которые з последние два десятилетия как-то не рискуют доверять политикам. Некоторые прислушиваются к политологам, иные стараются обезопасить свои накопления, чтобы окончательно не потерять почву под ногами в зыбких условиях молдавской социально-политической жизни. Третьи прислушиваются к советам астрологов.

Корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил совместить приятное с полезным и рассказать радиослушателям о том, что уготовили в ближайшей перспективе звезды и планеты молдавским политикам и рядовым гражданам республики, условия жизни которых тесно взаимосвязаны с решениями, принимаемыми в высоких кабинетах.

Когда на смену политическим битвам и распрям придет спокойствие, а страна, наконец начнет планомерно развиваться?

Стоит ли ожидать улучшения финансового благосостояния большинства жителей страны, либо надежды — тщетны?

Состоятся ли досрочные парламентские выборы, либо с нынешними депутатами граждане вынуждены будут жить до осени 2018 года?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дала астролог Лучия Палий.