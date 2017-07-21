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Николай Афанас
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Почему, несмотря на усилия Запада, молдаване видят в России друга, а не врага

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Россия пользуется наибольшим доверием у населения Молдовы среди стран и международных организаций, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом маркетинга и опросов IMAS по заказу Демократической партии Молдовы.

Согласно результатам опроса, 50 % респондентов ответили, что испытывают доверие к Российской Федерации. На втором месте в этом рейтинге расположился Евразийский экономический союз, которому доверяют 39 % опрошенных. На третьем — Евросоюз, за доверие к которому высказались 37 % респондентов.  

Интересны и показатели недоверия граждан нашей страны к ряду государств и военно-политических блоков. Так, НАТО полностью не доверяют 50 % опрошенных, во внешнеполитических действиях США видят угрозу 46 % респондентов, а в сторону соседней Румынии с недоверием смотрят 40 % интервьюированных социологами.  

В то же время, результаты опроса показали, что, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по выбору внешнеполитического вектора развития Молдовы, то 51% респондентов проголосовал бы за вступление страны в Евразийский экономический союз, а 49 % — в ЕС.

Мы решили выяснить: когда власти страны окончательно определятся с геополитической ориентацией Молдовы?

Будут ли ставить страну в незавидное положение и заставлять выбирать "друзей" из-за рубежа по принципу "или-или"?

Интегрируется ли со временем Молдова в Евразийский экономический союз?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал заведующий кафедрой Института международных отношений Николай Афанас. 

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Опрос: Россия пользуется наибольшим доверием у населения Молдовы
Теги:
Россия-Молдова, ЕАЭС, соцопрос, доверие, Россия, Демократическая партия Молдовы, Николай Афанас, Нью-Йорк, Вашингтон, НАТО, Европа, Москва, США, Молдова, Брюссель, Россия, Кишинев






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