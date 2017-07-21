Осталеп: Декларация о выводе российских миротворцев – чистый формализм

Свое мнение о документе, принятом парламентариями Молдовы и касающемся требования о выводе российских миротворцев с территории непризнанной ПМР, в эфире студии Sputnik Молдова озвучил экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп

На заседании в пятницу парламент Молдовы утвердил декларацию о выводе российский войск с территории страны.

"Декларация о выводе российский войск с территории страны утверждена голосами 61 депутата. Это политическое решение. Документ вступает в силу с момента утверждения и будет опубликован в "Официальном мониторе", — сказал спикер парламента Андриан Канду.

В свою очередь, его коллега по Демпартии Мариан Лупу заявил, что этот документ является декларацией, политическим мнением, а не законопроектом. Исходя из этого, никаких юридических последствий он не несет.

"Подчеркиваю, что это — не закон. Если вы обратите внимание на текст этого проекта декларации, то увидите, что он подчеркивает независимость, суверенитет и нейтралитет Молдовы", — сказал Лупу.

По словам Лупу, декларацию парламента о выводе российских войск с территории Молдовы поддержали большинство законодателей, а именно от фракций Демократической партии, Либерально-демократической, Либеральной партии и группы Народно-европейской партии.

Депутаты от фракции Партии социалистов покинули зал заседаний в знак протеста.

"Этот проект — провокация против попыток исправить ситуацию и отношениях с Приднестровьем, предпринятых президентом Молдовы Игорем Додоном. Это совершенно неуместно", — заявил депутат-социалист Влад Батрынча.

В свою очередь, корреспондент радиостудии Sputnik Молдова решил поинтересоваться: что побудило парламентариев пойти на такой, мягко говоря, недружественный шаг, и стоит ли в условиях замороженного конфликта предпринимать такие резкие политические "телодвижения"?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп.

"Мы можем воспринимать этот документ, как простое заявление на эту тему. Но, если подходить к приднестровскому вопросу так просто, то ничего не получится, а более утонченных шагов от наших депутатов, более сложных попыток вникнуть в переговорный процесс, разобраться, я не замечаю. Мы видим чисто формальный подход к проблеме, который не принесет в процесс приднестровского урегулирования никаких плюсов. Эта декларация будет проигнорирована, как российской стороной, так и приднестровской", — заявил эксперт.