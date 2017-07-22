Что будет с унионистами, если в парламент пройдут депутаты из Приднестровья

Какая судьба постигнет сторонников идей евроинтеграции и унионизма в случае, если в следующий состав парламента Молдовы пройдут депутаты из регионов левобережья Днестра? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Борис Шаповалов.

Молдавские парламентарии на заседании в четверг утвердили во втором окончательном чтении законопроект по переходу в стране к смешанной избирательной системе.

За данный проект проголосовали 74 депутата, в том числе представители фракций демократов и социалистов. Часть парламентариев от оппозиции, среди которых фракции ПКРМ и ЛДПМ, покинули зал заседания в знак протеста.

До сих пор выборы в парламент проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат.

Ранее в Демпартии Молдовы, самой многочисленной в парламенте, заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатной системе голосования. Глава республики Игорь Додон, который до избрания президентом возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Позже парламент одобрил объединение инициатив демократов и социалистов, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.

Согласно утвержденному проекту, избирательный порог для партий или социально-политической организации будет 6 %, а для избирательного блока, вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован, — 8 %. До сих пор при формировании блока из двух организаций порог составлял 9 %, а из трех и более — 11 %. Также в парламент могли попасть независимые кандидаты, преодолевшие порог в 2 %.

На фоне принятия депутатами во втором чтении нового механизма избрания парламентариев, у стен высшего законодательного органа страны проходили сразу две манифестации: одна — в поддержку смешанной системы, другая — против.

Мы же решили выяснить: кому наиболее выгодна новая избирательная система: демократам или социалистам?

Как в парламент могут быть избраны депутаты из регионов непризнанной ПМР?

Почему правые и унионисты могут быть надолго отправлены в запасники молдавской политической жизни?

Ответы на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, доктор философии Борис Шаповалов.