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Петр Шебалин
© Photo: mitp.ru

Ученые научатся предсказывать землетрясения только через 15 лет

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Мощное и разрушительное землетрясение, произошедшее в Эгейском море, потребовало вновь поднять вопрос о возможности прогнозировать толчки. Сейсмолог Петр Шебалин в эфире радио Sputnik отметил, что возможность предсказывать землетрясение за несколько часов пока остается мечтой ученых

Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился между курортным городом Бодрум на юго-западе Турции и популярным среди туристов греческим островом Кос.

В Бодруме за медицинской помощью обратились около 80 человек, жертв нет. Число пострадавших на греческом острове Кос, по сообщению местных властей, превысило 120 человек, двое погибли. 

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в эфире радио Sputnik отметил, что в этом регионе землетрясения происходят достаточно часто. Однако пока, по словам эксперта, нет механизма, позволяющего с точностью предсказать их начало.

"Точно предсказать такие события пока невозможно, и в данном конкретном случае, насколько мне известно, каких-то существенных признаков готовящегося землетрясения не было. Вообще это мечта всех ученых, занимающихся этой проблемой — уметь предсказывать землетрясение за несколько часов. Но, к сожалению, пока это только мечта, и надежных технологий, которые позволяли бы это делать (точно предсказывать землетрясения), пока не существует. Мы работаем в этом направлении, но не думаю, что это задача будет решена в ближайшие 5-10 лет", — сказал Петр Шебалин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, не стоит отказываться от поездок на отдых в этот регион, поскольку в сейсмоопасных зонах строения рассчитаны на землетрясения такой силы, и существенной опасности для отдыхающих не возникает.

"Я думаю, что туристы не откажутся от поездок в этот регион. Я не думаю, что сейсмическая опасность в этом регионе является определяющим фактором при выборе туристов, куда ехать", — сказал Петр Шебалин.

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Теги:
прогнозирование, землетрясение






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