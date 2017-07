Онемевший Linkin Park

Группа Linkin Park была основана в 1996-ом году В общей сложности группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом около 80 миллионов экземпляров.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Честер Беннингтон из Linkin Park – хиты целого поколения

Группа Linkin Park была в шоке от страшной новости — в тот день, 20-го июля, у них была запланирована фотосессия, да и планы на неделю вперед были расписаны.

Коллектив как раз был в середине тура с последним альбомом One more Light, который теперь, видимо, будет отменен.

Несмотря на то, что я совсем не был поклонником группы Linkin Park, я благодарен Честеру за те мгновения из детства и за то, что он делал своим творчеством людей и мир лучше. В этом я уж точно уверен. And one more time, One more Light!