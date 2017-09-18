Надеин-Раевский: НАТО стремится подобраться к Москве

НАТО не хочет новой холодной войны и гонки вооружений, заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью РИА Новости. Также он сказал, что НАТО продолжит стремиться к улучшению отношений с Россией, но при этом будет учитывать ситуацию вокруг Украины. По его словам, это связано с тем, что отношения сторон испортились после присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе. Именно это, отметил Столтенберг, одна из основных причин усиления присутствия альянса на востоке.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский в эфире радио Sputnik высказывает свое мнение о заявлениях Генерального секретаря НАТО.