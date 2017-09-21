Оленченко: Каталония не станет испанским Приднестровьем

Эксперт Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит о том, можно ли проводить параллели с сепаратизмом в Европе и на постсоветском пространстве

Мадрид однозначно против референдума в Каталонии. Власти этого автономного сообщества должны отказаться от своей "несбыточной мечты", заявил премьер Испании Мариано Рахой.

"Никому не идет на пользу этот постоянный вызов демократии и закону", — добавил премьер-министр Испании.

Вместе с тем власти сообщества не собираются отказываться от идеи проведения плебисцита. Может ли в самом сердце Евросоюза появиться непризнанное государство и стоит ли проводить аналогии с сепаратистским тенденциями в Европе и на территории бывшего Советского Союза, об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит эксперт Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.