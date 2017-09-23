Сидоренко: энергия батареи смартфона эквивалентна энергии ручной гранаты

Смартфоны не только являются приметой времени информационной революции, без которых трудно представить современную жизнь — они иногда, к превеликому сожалению, взрываются. Когда батареи смартфонов взрываются, чаще всего это вина производителя, который халатно отнесся к проверке компонентов на возгорание. Взрывающиеся аккумуляторы вполне могут быть следствием действий чрезмерно нетерпеливых компаний в их желании быстрее заработать.

Как уберечь от взрыва не только свой смартфон, но и части своего тела от ожогов или осколочных поражений модными гаджетами — об этом, в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит директор Института электронной инженерии и нанотехнологий, академик Анатолий Сидоренко.