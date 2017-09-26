Ищенко: это абсолютно рутинная сессия ООН

О том, насколько ООН может выполнить эту задачу, о роли России на этой сессии ООН и о том, чего ждать этого заседания, в эфире радио Sputnik говорит российский политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, Ростислав Ищенко.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования комментирует 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН
О том, насколько ООН может выполнить эту задачу, о роли России на этой сессии ООН и о том, чего ждать этого заседания, в эфире радио Sputnik говорит российский политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, Ростислав Ищенко.
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Рижанам придется терпеть вонь из порта еще 4,5 года: по распоряжению правительства, выбросы испарений химвеществ ограничат с 2022 года.
Суд Литвы в ускоренной форме рассмотрит дело в отношении гражданина России, который в пьяном виде перешел госграницу балтийской республики.
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