Ищенко: это абсолютно рутинная сессия ООН

72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 12 сентября в штаб- квартире всемирной организации в Нью-Йорке. Председатель сессии Мирослав Лайчак заявил, что на этот раз главной задачей сессии будут нужды людей и их желание жить в мире на всей планете.

О том, насколько ООН может выполнить эту задачу, о роли России на этой сессии ООН и о том, чего ждать этого заседания, в эфире радио Sputnik говорит российский политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, Ростислав Ищенко.