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Борис Эйфман
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Эйфман: слово, говорят, жжет, а тело - оно пронзительно

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"Это город судьбы", - так отзывается о Кишиневе наш прославленный на весь мир соотечественник

3 октября в Кишиневе состоится единственное выступление труппы Бориса Эйфмана — на сцене Национального театра оперы и балета Республики Молдова имени Марии Биешу будет показан балет "По ту сторону греха", спектакль пройдет под альтернативным названием "Братья Карамазовы". 

Балет Бориса Эйфмана "По ту сторону греха" на музыку С. В. Рахманинова, Р. Вагнера, М. П. Мусоргского — новое пластическое прочтение хореографом романа Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы". Кардинально переработав свой собственный спектакль "Карамазовы" 1995 года, Борис Эйфман создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму.

Наш соотечественник Борис  Эйфман  в 1977 году создал собственный театр "Новый балет" при Ленконцерте, который в 1990-е годы был переименован в Санкт-Петербургский государственный академический Театр балета под руководством Бориса Эйфмана, став первым в Союзе основателем собственного авторского театра.

Сегодня знаменитый советский и российский хореограф, Народный артист России Борис Эйфман является не только многогранным постановщиком классических и академических спектаклей, но и настоящим новатором в балетном искусстве. Поэтому балетмейстера называют основателем современного русского балета. 

Корреспондент Sputnik встретился с этим уникальным художником и задал несколько вопросов и о спектакле "Братья Карамазовы", и о его отношении к Кишиневу —  городу, где по его же словам, он провел "самые яркие годы жизни,  получил образование и путевку в жизнь". 

Теги:
авторский театр, бвалетмейстер, хореограф, "Братья Карамазовы", балет, спектакль, Борис Эйфман, Молдова, Кишинев



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