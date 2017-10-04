Пшеничников: сравнивать Барселону и Тирасполь неуместно

Эксперт РИСИ говорит о том, что будет после каталонского референдума и уместно ли в данном случае проводить параллели с сепаратизмом на постсоветском пространстве

Власти Каталонии заявили, что большинство жителей автономии, которые участвовали в референдуме 1 октября 2017 года, проголосовали за независимости от Испании.

Что будет дальше, и существует ли нечто общее в сепаратизме европейском и сепаратизме постсоветском — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит эксперт РИСИ Игорь Пшеничников.