Пшеничников: сравнивать Барселону и Тирасполь неуместно

Что будет дальше, и существует ли нечто общее в сепаратизме европейском и сепаратизме постсоветском — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит эксперт РИСИ Игорь Пшеничников.
Эксперт РИСИ говорит о том, что будет после каталонского референдума и уместно ли в данном случае проводить параллели с сепаратизмом на постсоветском пространстве
Что будет дальше, и существует ли нечто общее в сепаратизме европейском и сепаратизме постсоветском — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит эксперт РИСИ Игорь Пшеничников.
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Социальные сети взбудоражило появление на прилавках немецких супермаркетов пельменей "Путинские", произведенных в Латвии.
Для участия в военно-обучающей операции на Украину отправилась группа литовских военных инструкторов из Драгунского батальона в Клайпеде.
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