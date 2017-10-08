Ляху: прослушка телефонов всех граждан страны – дорогое удовольствие

Ветеран спецслужб Ион Ляху рассказал корреспонденту студии Sputnik Молдова о том, есть ли "третий лишний" в телефонных разговорах граждан республики

Большинство граждан Молдовы в последнее время предпочитают вовсю заниматься конспирологией. А именно: на вооружении у многих жителей республики есть целый ряд методов для проверки того, прослушивают их номер мобильного телефона или нет.

Некоторые, говоря о том, что их прослушивают спецслужбы, ссылаются на быструю разрядку батареи смартфона, другие — апеллируют к сильному эху в трубке при разговоре, как к главному элементу "прослушки". Третьи вообще звонят на особый четырнадцатизначный номер телефона, по которому, якобы, можно определить: следит чуткое ухо сотрудника спецслужб за беседой или нет?

Ответ на вопрос о том, можно ли массово прослушивать граждан Молдовы, корреспондент студии Sputnik Молдова искал в беседе с ветераном спецслужб Ионом Ляху.