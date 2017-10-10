Журавлев: власти Молдовы лишь прикрываются евроинтеграцией

Генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, есть у республики шансы стать полноправным членом ЕС

Парламент Молдовы всерьез намерен включить в текст Конституции республики пункт о евроинтеграции, как о стратегическом внешнеполитическом курсе развития республики. В то же время, в Основном законе страны четко сказано, что ни одна из идеологий не может устанавливаться в Молдове в качестве государственной.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не исключил раширения Евросоюза в 2019-2022 годах. С аналогичной точкой зрения выступил в преддверие ноябрьского саммита Восточного партнерства министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Мы решили выяснить: есть ли реальный шанс у Молдовы стать членом Евросоюза, либо еврочиновники и представители молдавских властей заявляют о расширении этого наднационального сообщества ради красного словца?

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.