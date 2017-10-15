Кудинов: недосып приводит к увеличению массы тела и сахарному диабету

Врач-сомнолог Павел Кудинов в эфире радио Sputnik рассказал о том, чем грозит человеку хроническое недосыпание

Известно, что сон — является не просто отдыхом и неотъемлемой частью жизни человека, но и позволяет реабилитировать организм, устранить последствия стрессов и неприятностей, перегрузок на работе, семейных проблем, которые могли быть днем.

Регулярный недосып может привести к увеличению массы тела, сахарному диабету и снижению работоспособности головного мозга.

Медики рекомендуют людям спать не менее 7-8 часов в сутки. Хотя ряд политиков мирового уровня, среди которых экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер, могли спасть по 3-4 часа в сутки, считая это достаточным.

Влияет ли хроническое недосыпание на характер людей? Что такое генетически запрограммированная продолжительность сна?

Сколько часов необходимо спать? В течение какого времени готовиться ко сну, полностью игнорируя смартфоны и телевизоры? Можно ли спать на перьевых подушках? Провоцирует ли алкоголь остановку дыхания во сне? На каком боку полезно спать?

Ответы на все эти вопросы в эфире радио Sputnik дал врач-сомнолог, член общественной организации "Российское общество сомнологов" Павел Кудинов.