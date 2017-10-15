Власов: камеры видеонаблюдения – главные враги преступников

В Москве заработала одна из крупнейших в мире систем видеонаблюдения с функцией распознавания лиц

Примечательно, что с преступностью отлично борются даже муляжи видеокамер. Например, в Лондоне в округе установленной камеры преступность снижается на 30 процентов.

Что происходит, когда система интеллектуального распознавания лиц захватывает в поле своего зрения "портрет" разыскиваемого преступника или подозреваемого?

Об интеллектуальной системе видеонаблюдения и эффективности борьбы городских камер видеонаблюдения со всеми видами преступлений в эфире радио Sputnik рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.