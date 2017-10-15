Рязанова: экология после аварии на ЧАЭС будет восстанавливаться долго

Сколько лет необходимо для того, чтобы экологическая среда реабилитировалась от атомных катастроф: об этом в эфире радио Sputnik рассказала кандидат географических наук Наталья Рязанова

Авария на Чернобыльской АЭС стала самой мощной техногенной катастрофой за всю историю человечества. В отличие от ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, взрыв на ЧАЭС напоминал крайне мощную "грязную бомбу", основным поражающим фактором которой стало сильное радиоактивное заражение близлежащих территорий в радиусе десятков километров.

Существенное заражения окружающей среды произошло и в результате аварии на японской АЭС Фукусима-1 в 2011 году.

Чернобыль и Фукусима: как происходит восстановление экологии в случае аварий на АЭС? Зависит ли улучшение ситуации от того, сколько выпадает на территории осадков, а также от континентального или приморского климата?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказала кандидат географических наук, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО Наталья Рязанова.