Ковалева: от осенней депрессии поможет диета и зарядка

Доктор психологии Елена Ковалева в эфире студии Sputnik Молдова дала советы, как избавиться от осенней хандры

Перемена погода, хмурые будни без надежды на лучь солнца, пронизывающий ветер: осенняя действительность постепенно прочно входит в жизнь жителей нашей республики. Те, кто более устойчив к изменению метеорологических условий, старается не замечать увядание природы, но есть и те, для кого осень становится настоящим психологическим испытанием на прочность.

Одни его выдерживают, иные поддаются влиянию сезонных стрессов и впадают в депрессию.

О том, как противостоять осеннему ненастью и не поддаться не менее хмурым, чем погода, мыслям, в эфире студии Sputnik Молдова рассказала психолог Елена Ковалева.