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Психолог Елена Ковалева
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Ковалева: от осенней депрессии поможет диета и зарядка

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Доктор психологии Елена Ковалева в эфире студии Sputnik Молдова дала советы, как избавиться от осенней хандры

 

 

Перемена погода, хмурые будни без надежды на лучь солнца, пронизывающий ветер: осенняя действительность постепенно прочно входит в жизнь жителей нашей республики. Те, кто более устойчив к изменению метеорологических условий, старается не замечать увядание природы, но есть и те, для кого осень становится настоящим психологическим испытанием на прочность.

Одни его выдерживают, иные поддаются влиянию сезонных стрессов и впадают в депрессию.

О том, как противостоять осеннему ненастью и не поддаться не менее хмурым, чем погода, мыслям, в эфире студии Sputnik Молдова рассказала психолог Елена Ковалева. 

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Теги:
хандра, стресс, депрессия, диета, реабилитация, зарядка, погода, Елена Ковалева, Молдова, Кишинев



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