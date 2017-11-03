Литовкин: вывезти вооружение из Приднестровья сложно, но возможно

Российский военный эксперт говорит о том, что мешает вывезти вооружение из левобережья Молдовы

В октябре 2017 года замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Россия готова вывезти хранящиеся на складах в Приднестровье боеприпасы, однако сделать это можно лишь при достижении приднестровского урегулирования, до которого пока далеко.

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Вероятность того, что склады, по мнению некоторых экспертов, представляющие опасность для всей Молдовы в эфире радиостудии Sputnik Молдова комментирует военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.