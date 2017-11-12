Флоря: в Молдове могут сократить пассажироперевозки

Сопредседатель республиканского Союза транспортников и дорожников AITA Владимир Флоря прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова законопроект о запрете эксплуатации грузовых маршруток, переоборудованных под пассажирский транспорт

Согласно поправкам в Кодекс автомобильного транспорта, перевозка пассажиров за оплату запрещается в грузовых автомобилях, переоборудованных в общественный транспорт. Эта норма вступит в силу с 2020 года. Согласно статистике, 70% всех единиц пассажирского транспорта переоборудованы.

По словам собеседника, снятие с эксплуатации переоборудованных микроавтобусов необходимо. Как отметил эксперт, транспорт, который заменит маршрутки, должен соответствовать всем нормам перевозок, а также должны быть четко установлены места остановок.

В то же время, Владимир Флоря выразил опасение по поводу того, что пассажироперевозчики не смогут провести полную замену своего парка, что приведет к нехватке транспорта и закрытию маршрутов.

О перспективе замены самодельных пассажирских маршруток на цивилизованный транспорт Владимир Флоря рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.