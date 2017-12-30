Кулева: эти направления - самые популярные среди молдавских туристов

Эксперт в области туризма Прасковья Кулева рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, куда стоит поехать отдыхать в период зимних праздников

Начался сезон новогодних праздников. Кто-то проводит их дома в семейном кругу, а кто-то старается в этот период поехать отдыхать. Среди молдавских туристов немало тех, кто предпочитает зимой отправиться в горы, на море, или просто поездить по европейским городам.

Директор одного из кишиневских туристических агентств Прасковья Кулева рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какие направления наиболее востребованы среди молдавских туристов, и куда стоит отправиться в этом сезоне.

"Любители горного отдыха чаще всего выбирают Румынию, так как она ближе всего. Также ездят в Украину и Болгарию, однако цены там выше, чем в Румынии. Для тех, кто хочет зимой поехать на море наилучшим вариантом будет Египет", — заявила Прасковья Кулева.

Собеседница также отметила, что в этом году поток туристов из Молдовы значительно снизился.