Эксперт: США не напрасно потратили 20 миллионов долларов на поиски НЛО

Полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik рассказал о секретных программах по изучению внеземных цивилизаций и их объектов на Земле, которыми занимаются спецслужбы многих стран, в том числе США

Пентагон признал, что тайно изучал НЛО. Инициатором программы обнаружения продвинутой авиационной угрозы был бывший лидер демократов в Сенате США Гарри Рейд, известный своим интересом к теме космоса. Он считал эту работу одним из действительно полезных дел, которые он совершил в свою бытность конгрессменом.

Отмечается, что на секретную программу, которая просуществовала в течение пяти лет — до 2012 года, было выделено более 20 миллионов долларов.

Остается вопрос, действительно ли программа закрылась или стала более засекреченной.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Космонавт рассказал о встрече с НЛО

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин считает, что ничего удивительного и нового в откровениях Гарри Рейда нет.

"Дело в том, что все ведущие страны отслеживают НЛО. Они стремятся заполучить хоть какие-то материалы. Это связано с технологиями и уникальными возможностями. Поэтому спецслужбы тщательно отслеживают всевозможные варианты и контакты", — сказал он.

Собеседник радио Sputnik выразил недоумение в связи с секретностью проводимых секретных исследований.

"Разные сведения поступают: по поводу того, что были катастрофы, тяжелые аварии НЛО. Но это не афишируется. И я этого не понимаю. Может, это делают, чтобы мы не осознавали, что находимся на уровне муравьев", — говорит Жилин.

О секретных программах американских спецслужб по изучению НЛО Александр Жилин рассказал в эфире радио Sputnik.