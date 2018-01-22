Вавилов: американцы привели турок в бешенство своей "наглостью силы"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что действия США уже привели в бешенство и Турцию.

"Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что, чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию", — сказал Лавров.

Политика США в Сирии и в целом на Ближнем Востоке некомпетентна, считает профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов.

© REUTERS/ Osman Orsal Турция нанесла авиаудары по сирийскому городу Африн

"Не зря один из американских политологов очень хорошо определил сущность политики США, как "некомпетентность силы". А я бы назвал это жестче — наглостью силы: мол, если сильный, то значит прав, сила все решает", — сказал Вавилов в эфире радио Sputnik.

По его словам, в современном мире сила решает далеко не все. Формируется многополярный мир.

"Что касается Сирии, где действия США привели Турцию в бешенство, то все это — по незнанию обстановки, связей и так далее", — резюмировал собеседник.

Ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Соединённые Штаты не провоцировать Анкару.

© AFP 2018/ ADEM ALTAN Эрдоган жестко ответил США

"Не посягайте на наши границы, не провоцируйте нас. Я говорил об этом экс-президенту США Бараку Обаме, что мы можем неожиданно прийти однажды ночью", — цитирует турецкого лидера местный канал NTV, передает РИА Новости.

В субботу генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне.

До этого советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в ходе телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Гербертом Макмастером призвал его прекратить оказывать поддержку силам самообороны сирийских курдов.