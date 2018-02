Настоящий аутентичный хип-хоп в Фа-Диез. The Perceptionists

Участники The Perceptionists были друзьями задолго до того, как в 2005-ом году они выпустили свой первый альбом. В начале девяностых, на тот момент ещё трио, начали работать вместе на колледжском радио-шоу DJ-я Fakts One. Формально они начали носить название The Perceptionists в 2000 году. В 2004-ом вышел сборник под названием The Razor.

Такое вы уж точно не услышите на других радиостанциях.