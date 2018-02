Лето на Марсе: 30 Seconds to Mars

30 Seconds to Mars поставили рекорд по числу концертов в одном туре. Плотность концертного графика команды впечатляет. Они попали в Книгу Рекордов Гиннеса, устроив самое большое количество концертов в поддержку одного альбома (300 концертов тура "Into The Wild" во славу диска "This Is War"). Результат не превзойден до сих пор.

Видео 30STM всегда отличались своей кинематографичностью и были не просто красивым визуальным дополнением к той или иной композиции, а выступали в качестве самостоятельной истории. Режиссером наиболее известных видео, таких как "From Yesterday", "The Kill", "Closer to the Edge", "Kings and Queens" выступил… конечно же, Джаред Лето. Музыкант прятался под псевдонимом Бартоломью Каббинса. Под псевдонимом Аргакок Панипакью, Джаред снял клип на песню "A Beautiful Lie".