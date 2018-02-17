Roxette: "Слушай своё сердце"

Некоторые считают, что Roxette — просто красивое несуществующее французское имя девушки. Другие придерживаются точки зрения, что Roxette звучит так же, как Rock said (от англ. "рок сказал"), и от этого пошло название.

Но на самом деле Пер и Мари решили так назвать свой проект в честь группы Dr. Feelgood, которая им обоим нравилась и у которой есть песня Roxette.

История группы началась осенью 1985 года, когда Перу Гессле, позвонили из компании "Alpha Records AB".

Они хотели, чтобы Пер написал песню для Перниллы Вальгрен. Пер написал, но Пернилле песня не понравилась, и тогда Гессле спросил у Мари Фредрикссон, хочет ли она принять участие в записи. Мари полагала, что песня совсем не в её стиле, слишком попсовая, никаких рок-мотивов. Тогда Пер написал текст на английском языке, переаранжировал музыку.

В итоге, появилась новая песня — "Neverending Love". С неё, собственно, всё и началось.

В ноябре 17-го года в эфире шведского телеканала TV4 вышла передача "Hellenius hörna", гостем которой был Пер Гессле сказал, что, скорее всего, можно сказать, что Roxette это уже история. А так ли это или же нет мы ещё узнаем.