Невообразимое путешествие с Jay Som

В своём первом альбоме под именем Jay Som, 22-хлетняя Мелина Дутерте укрепляет репутацию ремесленной силы звукового великолепия и эмоциональной мощи. Если годом ранее в метко названном альбоме "Turn Into" нам была продемонстрирована артистка, которая рассказывала о своей миссии, используя домашнюю студию, устроенную в собственной спальне, то последняя работа "Everybody Works" восходящей Оклендской звезды – это уже большой полноценный альбом.

Дутерте в полной мере подходит описание "и швец, и жнец, и на дуде игрец". То есть она сама пишет, записывает, играет и продюсирует свои музыкальные работы. Но она берёт нас в путешествие в те места, которые мы даже не могли себе представить, сочетая lo-fi рок с домашними hi-fi оркестровками, вплетает воображаемую автобиографическую поэзию в энергичный панк, наэлектризованный фолк и мечтательный альт-фанк.