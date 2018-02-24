Japanese Breakfast: "фьюжн из азиатской экзотики и американской культуры"

Под псевдонимом Japanese Breakfast Зойнер выпустила два альбома: Psychopomp, в 2016 году, и Soft Sounds from Another Planet, в 2017. Psychopomp же стал одной из моих любимых пластинок 2016 года.

Ещё до сольного проекта и группы Little Big League Мишель создала инди-поп-группу Post Post со студентами из колледжей Bryn Mawr и Haverford. Активная деятельность бэнда Little Big League продолжалась с 2011-го года, но в 2014-м Мишель уехала из Филадельфии и вернулась в свой родной город Юджин, штат Орегон. Ей пришлось это сделать по причине того, что у её матери был диагностирован рак.

Собственно, весь альбом Psychopomp Зойнер посвятила своей матери. Даже обложка была сделана из старой фотографии мамы, где, как говорит сама Мишель, маме приблизительно столько же лет, сколько и ей на момент записи треков.