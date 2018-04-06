Додон: похвала Великобритании – это пощечина молдавскому правительству

Молдова выслала троих российских дипломатов, сумев поставить этим некий русофобский рекорд — такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал президент страны Игорь Додон.

"На три миллиона граждан мы выслали троих дипломатов. На 20 миллионов граждан Румыния выслала одного. На несколько сотен миллионов граждан Соединенные Штаты выслали не несколько сотен дипломатов, а 60", — заявил Додон.

Президент считает, что молдавское правительство отличилось позорным первым местом. Сделано это, по словам Додона, для того, чтобы получить некие политические дивиденды, а с национальными интересами страны это не имеет ничего общего.

"Высылка дипломатов касается двухсторонних отношений Молдовы и России. Причем здесь еще третья сторона, чтобы делать такие заявления? Это вмешательство или не вмешательство во внутренние дела Молдовы? Я считаю, что это большая пощечина молдавскому правительству, когда кто-то говорит: "а вы — молодцы". Они сделали то, что попросил кто-то за океаном или из Европы, и за это их погладили по голове", — подытожил Додон.