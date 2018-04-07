Цуркан: в Молдове к инъекциям ботокса пристрастились даже мужчины

Ботокс, гиалуроновая и полимолочная кислоты — в последнее десятилетие на вооружение эстетической медицины поступило множество разработок, позволяющих бороться с последствиями возрастных изменений кожи.

© AP Photo / Renata Brito Красота на грани фола: ради чего молдаванки ложатся под нож

Правильное питание, спорт, отказ от вредных привычек, полноценный сон — борьбу с возрастом образованный человек ведет по всем фронтам. Не последнюю роль в этом сражении играет эстетическая медицина, которая в последние десятилетия запаслась массой новых "боеприпасов", способных дать отпор любым проявлениям старости.

По словам собеседницы радиостудии Sputnik Молдова Ольги Цуркан, бесспорным лидером среди многообразия косметологических процедур в последние годы стали инъекции ботокса.

"Ботокс — это единственная процедура, которая каждый год удваивается. Это единственная процедура, которая настолько популярна. Я говорю о мире в целом", — сказала специалист.

И Молдова, в этом смысле, гармонично входит в общемировой тренд. Идут в ногу со временем и молдавские мужчины. В республике немало представителей сильного пола, регулярно посещающих салоны красоты.

"Среди мужчин чаще к нам приходят бизнесмены. Политики, может, и делают инъекции, но в других местах. Из бизнесменов не обязательно это высшее звено, скорее, среднее звено, которое понимает, что им нужно хорошо выглядеть", — добавила она.

О секретах растущей популярности волшебных инъекций специалист рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова.